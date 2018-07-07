РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 июл. В поселении Октябрьский в подмосковных Люберцах в субботу прошел спортивный праздник, в конце мероприятия наградили победителей турниров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Седьмого июля во дворе дома №7 на улице 60 Лет Победы в поселении Октябрьский прошел праздник «Спорт – в каждый двор». Там прошли летние дворовые турниры по настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам, детские спортивные эстафеты. Победителей наградили», – сказал Ружицкий.

На празднике выступили чирлидеры, а также представители федераций тайского бокса и силового экстрима, общественных организаций «РосМолСпорт» и «Русский характер».

В соревнованиях по настольному теннису среди детей победил Мухамед Сидоалиев, а из взрослых – Евгений Тимовец. В турнире по шашкам первое место занял Шоха Кахранов, в шахматах – Влаоими Цой.