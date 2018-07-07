РИАМО – 7 июл. Бывший игрок подмосковного клуба «Химки» Тайлер Ханикатт убит в субботу в перестрелке с полицейскими в американском Лос-Анджелесе, сообщает Газета.ru.

«По предварительной информации, в полицию поступил звонок от матери спортсмена, сообщившей правоохранителям о неадекватном поведении ее сына, а уже когда офицеры прибыли на место происшествия, по ним был открыт огонь мужчиной, в котором впоследствии источники опознали самого Ханикатта», – говорится в сообщении.

После перестрелки спецназ проник в забаррикадированный дом, где нашел спортсмена, не подающего признаков жизни

Ханикатт родился в 1990 году в Калифорнии. Начался выступать за клуб «Химки» в 2014 году.