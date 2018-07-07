РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В субботу накануне Дня семьи, любви и верности в центральном ЗАГСе Подольска зарегистрировали брак 17 пар молодоженов, власти горокруга поздравили пять супругов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности начались в городском округе Подольск в субботу в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.

«В субботу (7 июля – ред.) зарегистрировали брак 17 пар молодоженов. На площади перед центральным ЗАГСом в Подольске состоялась торжественная церемония чествования пяти пар молодоженов. С поздравлениями и приветственной речью к ним обратился первый заместитель главы администрации Виктор Чуб. Он вручил молодым супругам цветы и ценные подарки», – говорится в сообщении.

С заключением брака и Днем семьи, любви и верности молодых поздравили юбиляры семейной жизни, которые прожили вместе 40 лет. Они пожелали молодоженам крепких семейных уз. Самим юбилярам от администрации горокруга Подольска вручили медаль « За любовь и верность». В завершение церемонии молодые супруги выпустили в небо голубей.

В Климовском отделе ЗАГС 7 июля также состоялась торжественная регистрация брака и чествование юбиляров совместной жизни. Медаль «За любовь и верность» вручили семейной паре Сергея и Юлии Бибик, проживших вместе 29 лет. В этот день заключили брак в Климовске 11 пар молодоженов.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.