РИАМО - 7 июл. Члены Московской городской избирательной комиссии признали 21 претендента на должность мэра столицы утратившими статус кандидата на этот пост в связи с непредоставлением необходимых документов для регистрации, сообщает ТАСС.

«При таких обстоятельствах для принятия решения о регистрации либо об отказе в регистрации 21 кандидата у Мосгоризбиркома оснований нет. Поэтому предлагается принять решение о признании их утратившими статус кандидата на должность мэра», - сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Другие члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали данное решение.

Статус кандидата на пост мэра Москвы утратили: Илья Баков, Владислав Бузаров, Михаил Бутримов, Денис Ганич, Александр Горлов, Наталья Донцова, Александр Закондырин, Антон Красовский, Сергей Митрохин, Алексей Назаров, Дмитрий Новиков, Ильдар Резяпов, Александр Романов, Валерий Ручнов, Герман Стерлигов, Игорь Суздальцев, Антон Тарасов, Сергей Троицкий, Руслан Халиуллин, Илья Яшин, Ярослав Сидоров.

Еще двум претендентам на должность мэра - пенсионеру-самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову и выдвинутому от «Гражданской инициативы» Дмитрию Гудкову ранее было отказано в регистрации кандидатами.

Два претендента - руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин и выдвинутый от Социал-демократической партии России ее председатель Сираждин Рамазанов сами отказались от продолжения предвыборной гонки.

Трое претендентов официально сняли кандидатуры: Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией «Зеленые»; самовыдвиженец, ведущий инженер компании «Газпром информ» Александр Милованкин и кандидат от «Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов – народу» Станислав Полищук.

Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы 2 июля. Документы на регистрацию комиссия принимала до вечера 3 июля.

О прохождении муниципального фильтра заявили пятеро претендентов: самовыдвиженец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, а также основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».

Мосгоризбирком проверит поданные документы и определит окончательный список кандидатов в мэры столицы к 13 июля. Выборы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.