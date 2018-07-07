РИАМО - 7 июл. В подмосковных Серебряных Прудах автомобиль съехал в кювет, в результате погиб один человек и двое ранены, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:25 (7 июля – ред.) в городском округе Серебряные Пруды на 75-м километре автодороги Зарайск – Серебряные Пруды – Новоклемово – Ливадия автомобиль съехал в кювет. В результате аварии погиб один человек и двое ранено», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.