РИАМО - 7 июл. Более 7 тысяч человек посетили фан-зону чемпионата мира по футболу около стадиона «Спартак» в Москве за первые четыре часа ее работы, сообщил РИАМО в субботу руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Фан‑зона у стадиона «Спартак», рассчитанная на 50 тысяч человек, открылась в субботу в 14:00.

«Мы видим, что на данный момент зашло на территорию фан-зоны уже 7 тысяч человек», - сказал Черников.

В субботу на новой площадке зрители смотрят матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Швеции и Англии. Вечером пройдет трансляция игры Россия – Хорватия. Попасть в фан-зону можно от станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро, направляясь к подъезду G7 стадиона. При движении из центра необходимо выйти из последнего вагона, а далее направляться ко входу «7».

На улице дорогу болельщикам подсказывают волонтеры, одетые в яркую спортивную форму с символикой чемпионата. Волонтеры информируют гостей, что крупногабаритные сумки необходимо сдать в камеру хранения – это одноэтажная белая постройка с надписью Luggage room. При входе полиция просит также оставить в камерах хранения еду и напитки. Вход в фан-зону бесплатный.