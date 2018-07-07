РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников семинара-совещания «Современные принципы эффективного управления», который завершился в субботу в городском округе Истра.

Шестого июля Воробьев открыл в Истре традиционный семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и депутатов. Двухдневное обучение проходило в кампусе корпоративного университета Сбербанка.

«Я наблюдал со стороны, как работал каждый стол. Точно могу сказать, что этот день мы потратили не зря. Очередной день, очередной семинар подходит к концу. Два дня мы собирались здесь, в гостеприимном университете Сбербанка, чтобы еще раз посмотреть, что происходит вокруг. Что нового, интересного может взять каждый из нас в работу, которая нацелена на результат. Я хочу поблагодарить всех, коллег, которые в субботу и вчера добросовестно и вовлечено работали, участвовали в семинаре», - сказал Воробьев.

Ранее на мероприятии губернатор заявил, что власти Подмосковья намерены развивать цифровые проекты для удобства граждан. По мнению Воробьева, это также позволит делать работу власти более открытой и эффективной.

Мероприятие проходит четвертый год подряд. В рамках семинара-совещания состоялись лекции и мастер-классы, посвященные эффективному менеджменту, развитию командообразования, наиболее успешным практикам в сфере управленческой деятельности. Также по традиции проводился турнир по футболу.

В ходе двух дней семинара обсуждались следующие темы: проведение работ по благоустройству общественных пространств, внедрение цифровых технологий в систему государственного управления, а также дальнейшее развитие сферы здравоохранения. Особое внимание участники семинара уделили вопросу необходимости внедрения нового экологического стандарта и создания современной инфраструктуры по сбору и обезвреживанию отходов.

В ходе дискуссии опытом в данной сфере поделились зарубежные эксперты: генеральный директор компании Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Араи Тосикадзе, глава Московского филиала АО «Исследовательский Институт Номура» Акира Ивата, а также генеральный директор компании Ecocom Оливер Кайзер.