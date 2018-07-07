РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 7 июл. Студия современного танца «Гротеск» из подмосковных Котельников стала лауреатом первой степени международного конкурса, проходившего в Болгарии, сообщается в Instagram– аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«Образцовая студия современного танца «Гротеск» из Котельников стала лауреатом первой степени международного фестиваля в Болгарии. Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших творческих успехов», – говорится в сообщении.

Среди соперников были танцоры из Польши, Молдавии, Украины, Белоруссии и других стран.