РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 7 июл. В подмосковных Котельниках за субботу отремонтировали 130 квадратных метров ям на дорогах, сообщается в Instagram- аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«Сегодня (7 июля – ред.) в городе заделали ямы в микрорайоне Южный, на улицах Колхозной и Асфальтовой и на придомовой территории дома №2 на 2-м Покровском проезде. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составляет 130 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В конце апреля в Котельниках стартовал ямочный ремонт дорог. Всего планируется ликвидировать порядка 400 ям.