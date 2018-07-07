РИАМО - 7 июл. Болельщикам и зрителям чемпионата мира по футболу предлагается выкидывать разный по составу мусор в различные контейнеры на новой фан-зоне у столичного стадиона «Спартак», передает в субботу корреспондент РИАМО.

Мусор сортируется по контейнерам желтого и зеленого цветов. Стаканы, упаковка, салфетки, пищевые отходы и пластиковые бутылки собираются отдельно.

На новой фан-зоне установлены палатки с водой и закусками, а также биотуалеты в большом количестве.

Сейчас зрители смотрят трансляцию матча между сборными Англии и Швеции. В субботу вечером будет транслироваться игра Россия – Хорватия.

Попасть в фан-зону можно от станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро, направляясь к подъезду G7 стадиона. При движении из центра необходимо выйти из последнего вагона, а далее направляться ко входу «7».

На улице дорогу болельщикам подсказывают волонтеры, одетые в яркую спортивную форму с символикой чемпионата. Волонтеры информируют гостей, что крупногабаритные сумки необходимо сдать в камеру хранения – это одноэтажная белая постройка с надписью Luggage room. При входе полиция просит также оставить в камерах хранения еду и напитки. Вход в фан-зону бесплатный.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.