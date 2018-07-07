РИАМО - 7 июл. Под открытым небом в столичном «Аптекарском огороде» в субботу пройдет шоу «Страсть аргентинского танго» и концерт «Дудук, саксофон и оркестр», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Седьмого июля в рамках ежегодного музыкального фестиваля благотворительного фонда «Бельканто» «Мистерия Бельканто» под открытым небом, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет яркое шоу «Страсть аргентинского танго» в исполнении одной из лучших танцевальных пар Москвы», – говорится в сообщении.

Танго исполнят вице-президент Международной федерации аргентинского танго Ирина Остроумова и ведущий преподаватель Международной федерации аргентинского танго Александр Якушев под музыку оркестра Tango Orchestra Misterioso.

Также в 20:00 – концерт «Дудук, саксофон и оркестр» в исполнении трио «Бельканто» и государственного оркестра «Гусляры России». В программе – избранные произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова в старинном, исконном звучании. Любимые шедевры классиков, исполненные на саксофоне, дудуке, органе и гуслях, наполнятся новыми тембрами.

После концертов проведут трансляцию матча Россия – Хорватия в новом фуд-корте «Садовый буфет» прямо под тропиками.

А 8 июля в 20:00 – концерт «Саундтреки Голливуда. За кулисами». Государственный духовой оркестр России исполнит лучшие саундтреки из голливудских кинофильмов – произведения Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Джона Уильямса и других.