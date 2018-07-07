РИАМО - 7 июл. В подмосковном Ликино-Дулеве проходит первый фарфоровый фестиваль в России, на нем гостям предлагают выпить чай за 80-метровым столом, сервированным дулевским фарфором, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В Ликино-Дулеве проходит первый фарфоровый фестиваль в России. В программе – практические занятия по росписи фарфора, мастер-классы по столовому этикету, конкурс на звание «Фарфоровой королевы» и лучшего модельера, театрализованное карнавальное шествие, концерт в режиме нон-стоп», – говорится в сообщении.

На фестивале работает ярмарка, где представлен не только фарфор, но также гжель, керамика, авторские работы из глины.

«Изюминка праздника – «Великое чаепитие». Любой посетитель фестиваля сможет сесть за 80-метровый стол, сервированный дулевским фарфором, и выпить горячий напиток», – уточняется в сообщении.

Для гостей также организованы тематические экскурсии в Музей фарфора и на «Дулевский фарфоровый завод», который является единственным предприятием народных художественных промыслов в Московской области, получившим эксклюзивное право на производство и реализацию сувенирной символики ЧМ-2018. На нем, в частности, выпускается талисман чемпионата – волк Забивака.

Ликино-Дулево – одна из колыбелей русского фарфора, здесь появился знаменитый стиль росписи «агашка». Местные тончайшие сервизы поставлялись к императорскому двору, а знаменитые наборы «Золотой олень» и «Розовая птица» произвели фурор в начале ХХ века на международной выставке в Париже.