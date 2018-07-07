РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов обратился к жителям горокруга с просьбой не засорять территорию после того, как коммунальные службы вывезли более 100 кубометров мусора с четырех незаконных свалок, сообщил сам глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава городского округа напомнил, что в Подольске продолжается работа по ликвидации незаконных навалов мусора.

«В ходе проведенных с 16:00 6 июля и 7 июля мероприятий на улицах Щорса за домом 35/38; 2-я Сальковская вблизи дома 21; Беляевская у дома 23А; Комсомольская за домом 81 вблизи гаражей вывезено 105 кубометров мусора. Установлены информационные таблички о запрете сброса мусора. Прошу жителей и гостей округа уважительно относиться к Подольску, его территории, не засорять ее», – написал Пестов.

Сообщать о несанкционированных навалах мусора в случае их обнаружения можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8(4967) 55-57-98, а также на электронный адрес: jkh.admpodolsk@yandex.ru.