РИАМО - 7 июл. Осенью этого года по инициативе Минкультуры России столичному театру «Уголок дедушки Дурова» передадут трех слонят из Мьянмы, данное событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

«В августе 2016 года театр «Уголок Дедушки Дурова» обратился с ходатайством о приобретении слонят из стран Юго-Восточной Азии. В результате переговоров было достигнуто соглашение о безвозмездной передаче животных российскому учреждению культуры», – отмечается в материале.

Слонята из питомника Вингабо в Мьянме будут привезены в Россию осенью 2018 года. Последний раз такой подарок Росгосцирк получал в 2011 году.

Передача животных состоится при содействии МИД России, Росавиации, Росимущества, Росприроднадзора, посольства России в Республике Союз Мьянма и департамента культуры города Москвы.

Единственному в мире театру зверей «Уголок дедушки Дурова» ­уже более 100 лет. Основателем династии стал Юрий Дуров, который посвятил 46 лет своей жизни служению цирку, объездил СССР и с успехом гастролировал за рубежом. Сегодня театр ставит свои сюжетные спектакли для детей, используя фольклор и сказки разных народов.