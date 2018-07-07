РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске начали ликвидировать незаконные свалки по четырем адресам, там организовали патрули и разместили щиты с запретом на выброс мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В городском округе Подольск проводится работа по ликвидации несанкционированных навалов мусора по четырем адресам. На заседании административно-технической комиссии администрации горокруга Подольск 6 июля приняло решение для предотвращения незаконного сброса мусора о создании трех групп патрулирования участков округа. В состав групп вошли представители административной комиссии, планируется привлечь сотрудников Госадмтехнадзора и полиции, назначили ответственных из числа сотрудников МКУ «Окружное хозяйство». Возле свалок установили информационные щиты с запретом сброса мусора и с указанием сумм штрафов», – говорится в сообщении.

Свалки начали ликвидировать на улице Щорса за домом 35/38 и на улице 2-я Сальковская вблизи дома 21, там работы выполняет МУП «ДЕЗ». На Комсомольской улице за домом 81 в районе гаражей порядок наводит МУЖРП-12, на улице Беляевская у дома 23А свалку убирает МБУ «ПКБ».