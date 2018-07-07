РИАМО - 7 июл. Социальная сеть Twitter за два месяца заблокировала более 70 миллионов фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространением ложной информации, сообщает Газета.ru.

«Руководство Twitter намерено продолжать борьбу с интернет-ботами несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети», - говорится в сообщении.

Также компания планирует сделать заявление об изменении алгоритмов для отслеживания нарушений.

Ранее руководство Twitter приняло решение изменить правила размещения политической рекламы. Это произошло на фоне скандалов с предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году.