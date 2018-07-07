РИАМО – 7 июл. Мосгоризбирком отказал пенсионеру Владимиру Кувшинову в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы, сообщает «Российская газета».

Ранее Мосгоризбирком не зарегистрировал кандидатом на пост мэра столицы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, выдвинутого партией «Гражданская инициатива», поскольку он собрал недостаточное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

«Он (Кувшинов – ред.) вообще не представил ни одной подписи муниципальных кандидатов. А вместо этого предложил трех кандидатов на пост члена Совета Федерации от Москвы, что вообще не входит в полномочия кандидата в мэры Москвы», - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, Кувшинов баллотируется на разные посты с 1993 года.

Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы 2 июля. Документы на регистрацию комиссия принимала до вечера 3 июля.

Из 30 претендентов о прохождении муниципального фильтра заявили пятеро: самовыдвиженец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, а также основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».

Мосгоризбирком проверит поданные документы и определит окончательный список кандидатов в мэры столицы к 13 июля. Выборы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.