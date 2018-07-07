РИАМО - 7 июл. Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал охранника «Альфа-Банка» Аркадия Кочешнова, обвиняемого в краже 10 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Шестого июля около 13:00 в Подмосковье был задержан охранник, совершивший хищение наличных денежных средств в отделении «Альфа-банка» в размере 10 миллионов рублей. При задержании у мужчины была обнаружена большая часть похищенного.

«Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Кочешнова, обвиняемого по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж - ред.)», - сказал собеседник агентства.