РИАМО - 7 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин считает российских футболистов «молодцами» вне зависимости от результата их сегодняшней встречи с командой Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

«Сегодня (7 июля – ред.) все будем болеть за сборную России. Чем бы ни закончилась игра, наши ребята уже молодцы. Но тем не менее верим в успех и желаем удачи!» – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сборные России и Хорватии встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.