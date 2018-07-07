РИАМО - 7 июл. Гроза и ливень могут принести в Москву и Подмосковье 8 июля порядка 15 миллиметров осадков, что составляет около 16% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В воскресенье (8 июля – ред.) в Московском регионе ожидаются гроза, дождь и порывы ветра со скоростью 12-17 метров в секунду. По оценке синоптиков, дожди могут быть сильными, то есть количество осадков в столице – 15 миллиметров и более», – говорится в сообщении.

Дождь и гроза в Московском регионе прогнозируются во второй половине дня. Температура воздуха в Москве 8 июля составит 20-22 градуса.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.