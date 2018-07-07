РИАМО - 7 июл. Фильм «Мир Юрского периода 2» собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате, став 35-м фильмом, преодолевшим данную отметку за всю историю кино, сообщает Газета.ru.

«В настоящее время в США картина собрала 304,8 миллиона долларов. При этом в остальном мире «Мир Юрского периода 2» собрал более 700 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Первая часть «Мира Юрского периода» по итогам проката собрала более 1,7 миллиарда долларов.