РИАМО - 7 июл. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» днем в субботу отменили и задержали свыше 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» три рейса задержали. В «Домодедове» задержаны 11 рейсов, еще семь отменены. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержан один рейс, отмененных нет.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода и кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть западный. Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается редко.