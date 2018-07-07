РИАМО - 7 июл. Свыше 1 тысячи сотрудников полиции обеспечивают безопасность в новой фан-зоне чемпионата мира по футболу в Москве, которая открылась около стадиона «Спартак», сообщил РИАМО в субботу руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Фан‑зона у стадиона «Спартак», рассчитанная на 50 тысяч человек, открылась в субботу.

«Режим допуска в фан-зонах на Воробьевых горах и около стадиона «Спартак» одинаков, это объекты чемпионата мира по футболу. Предусматривается полный досмотр, запрет проноса на территорию колюще-режущих предметов, стеклянных бутылок и так далее. Более 1 тысячи человек обеспечивают безопасность в новой фан-зоне», - сказал Черников.

Он добавил, что фан-зона близ стадиона «Спартак» была организована очень быстро. Здесь принимаются все те меры безопасности, которые необходимы при проведении мероприятий численностью более 10 тысяч человек. Задействованы различные службы: полиция, Росгвардия, курсанты, кинологи, конная полиция.

В субботу на новой площадке зрители могут посмотреть матчи Швеция - Англия и Россия – Хорватия, которые пройдут в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Попасть в фан-зону можно от станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро, направляясь к подъезду G7 стадиона. При движении из центра необходимо выйти из последнего вагона, а далее направляться ко входу «7».

На улице дорогу болельщикам подсказывают волонтеры, одетые в яркую спортивную форму с символикой чемпионата. Волонтеры информируют гостей, что крупногабаритные сумки необходимо сдать в камеру хранения – это одноэтажная белая постройка с надписью Luggage room. При входе полиция просит также оставить в камерах хранения еду и напитки. Вход в фан-зону бесплатный.