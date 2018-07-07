РИАМО – 7 июл. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия сможет победить Хорватию в 1/4 финала чемпионата мира только благодаря хорошей обороне и мастерству вратаря, сообщает Газета.ru.

«Остается надеяться на 11-метровые. Думаю, что по игре не выйдет – у нас нет атаки, только и можем, что на Артема Дзюбу закидывать. Так что только оборона, удача и случай – больше ничего. Если откроемся, то все – до свидания, улетим. В общем, на Игоря Акинфеева вся надежда вновь», – сказал Пономарев.

Россия и Хорватия встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в субботу. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.