РИАМО - 7 июл. В Москве возбудили уголовное дело по факту кражи имущества у гражданина Великобритании, иностранец лишился личных вещей во время поездки в такси с неизвестными, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей», – говорится в сообщении.

Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

В целях раскрытия преступления организовано проведение необходимого комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Уточняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина, и лиц, находившихся в транспортном средстве.