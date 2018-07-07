РИАМО - 7 июл. В Одинцовском районе Подмосковья появилось граффити в честь победы сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу, на рисунке изобразили вратаря Игоря Акинфеева в кульминационном моменте игры, когда он отбил решающий пенальти, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В Одинцовском районе появилось новое граффити, посвященное чемпионату мира по футболу - 2018. На хоккейной коробке в поселке Горки-10 изобразили вратаря национальной сборной Игоря Акинфеева в кульминационном моменте игры между национальными сборными России и Испании. Авторы рисунка сделали ногу голкипера «золотой» - поскольку она принесла победу сборной России», - говорится в сообщении.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов уточнил, что арт-объект был создан командой Дмитрия Левочкина, известного в муниципалитете уличного художника, совместно с Евгением Ches.

«Одинцовский район, как и всю Россию, охватила настоящая футбольная лихорадка. С момента старта чемпионата мира на территории нашего муниципалитета появилось уже второе тематическое граффити. На первом был изображен символ мундиаля - волк Забивака, а на втором – вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев», – добавил Иванов.

Команда Левочкина изобразила вратаря в полете в самый решающий момент матча. Уличные художники особое внимание уделили ноге и мячу. Их окрасили в золотой цвет, отметив тем самым значимость победы и профессионализм вратаря сборной России по футболу. Площадь изображения составляет 18 квадратных метров - 3 метра в высоту и 6 метров в длину.

1 июля сборная России обыграла команду из Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. Итог матча определила серия пенальти, где голкипер Игорь Акинфеев дважды отбил мяч соперника.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия начнется 7 июля в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.