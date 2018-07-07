РИАМО - 7 июл. Мосгоризбирком не зарегистрировал кандидатом на пост мэра столицы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, выдвинутого партией «Гражданская инициатива», поскольку он собрал недостаточное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, сообщает ТАСС.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, претендент должен пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

«Гудков представил практически все документы, за исключением 47 подписей депутатов. То есть необходимого числа подписей не представлено. Предлагается отказать в регистрации кандидату на должность мэра Москвы Дмитрию Гудкову», - сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Соответствующее предложение поддержали все члены Мосгоризбиркома.

13 июня конференция московского отделения партии «Гражданская инициатива» выдвинула Гудкова кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Он, в свою очередь, 18 июня подал соответствующий пакет документов в столичный избирком для выдвижения кандидатом.

В последний день регистрации кандидатов Гудков сдал в Мосгоризбирком 76 из 110 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы.

Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы 2 июля. Документы на регистрацию комиссия принимала до вечера 3 июля.

Как отмечается в сообщении, из 30 претендентов о прохождении муниципального фильтра заявили пятеро: самовыдвиженец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, а также основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».

Мосгоризбирком проверит поданные документы и определит окончательный список кандидатов в мэры столицы к 13 июля. Выборы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.