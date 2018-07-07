РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из подмосковного Королева разгромил «Интер» из Щелкова в матче чемпионата Московской области, игра завершилась со счетом 15:2, сообщается в аккаунте клуба в Instagram.

Матч между «Элмонтом» и «Интером» состоялся в субботу на площадке Центра пляжных видов спорта «Металлист» в Королеве.

«Матч чемпионата Московской области между «Элмонтом» и «Интером» закончился со счетом 15:2. Счет по периодам – 3:0, 6:1, 6:1. Голы у «Элмонта» забивали: Евгений Борисов (трижды), Анатолий Рябко (трижды), Юрий Горчинский (дважды), Павел Московцев (дважды), Александр Плаксин (дважды), Дмитрий Яснов, Иван Востриков, Дмитрий Венгер», – говорится в сообщении.

После этой победы «Элмонт» вышел на промежуточное первое место в чемпионате области. Следующую игру в рамках турнира команда из Королева проведет 15 июля. Игрокам предстоит сразиться с командой «Индастриалс» из Лобни.