РИАМО - 7 июл. Полиция Москвы составила очередной административный протокол на лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян, сообщает «Интерфакс».

«Седьмого июля 2018 года около 01:30 сотрудниками столичной Госавтоинспекции на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль Mercedes . При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

Осведомленный источник пояснил, что водителем автомобиля была стритрейсерша Мара Багдасарян.

«При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», – добавили в пресс-службе.

Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством.

В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Однако, несмотря на это, девушку неоднократно задерживали за рулем.

Багдасарян получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. В мае 2016 года они устроили погоню с сотрудниками полиции и транслировали происходящее в Сети. По этому делу Багдасарян проходила в качестве свидетеля.

Позднее у девушки обнаружили сотни неоплаченных штрафов, за которые ей грозил административный арест. Багдасарян добилась замены наказания на исправительные работы, но прогуливала их.