РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу неизвестные сбросили керамическую фигуру на стоящую во дворе иномарку BMW X1 и повредили ее, ущерб составил около 20 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В ЖК »Сосновка« в микрорайоне Климовск в субботу утром (7 июля – ред.) с внешней стороны первого корпуса на припаркованный автомобиль неизвестные кинули керамическую фигуру. При ударе она повредила переднее правое крыло BMW X1», – сказал свидетель.

По его словам, стоимость повреждения составляет порядка 20 тысяч рублей. Хозяева иномарки ищут виновных.