РИАМО - 7 июл. Столичные полицейские задержали подозреваемого, ранившего иностранного гражданина в ходе конфликта в баре, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщается на сайте ГУ МД РФ по Москве.

К наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестным ему причинены телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время ему оказывается необходимая медпомощь.

«В ходе проверки полицией установлено, что в одном из столичных баров, расположенных на Рочдельской улице, между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было нанесено колото-резаное ранение», – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции был организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия», – заключается в материале.