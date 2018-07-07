РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Новый детский игровой комплекс в Королеве пострадал от действий вандалов, которые сожгли здесь покрытие, городские власти просят свидетелей подобных происшествий обращаться в правоохранительные органы, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

Этим летом в Королеве установят порядка 40 новых детских площадок. Один из недавно открытых комплексов уже пострадал от действий вандалов.

«Прошло всего несколько недель, как был установлен новый игровой комплекс во дворе по адресу: проспект Космонавтов, дом 38, а неизвестные вандалы уже сожгли покрытие», – говорится в сообщении.

Администрация города призывает свидетелей этого и подобных происшествий незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.