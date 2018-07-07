РИАМО - 7 июл. Автобусы-шаттлы запустят в субботу от новой фан-зоны у столичного стадиона «Спартак» до станции метро, они будут работать бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

«Бесплатные шаттлы запустят 7 июля по маршруту S3 «Метро «Стадион Спартак» – метро «Сокол». Они будут работать только на вывоз болельщиков с фанфеста на стадионе «Спартак» с 18:00 до 03:00», – говорится в сообщении.

По словам директора ГБУ «МосТрансПроект» Александра Полякова, после трансляции матча на фан-фесте у стадиона «Спартак» изменят движение автобусов.

«Автобусы не будут останавливаться на остановках: №№88,456,248,904,904к – у остановки «Метро Тушинская», №№88, 456, 248 – у остановки «Клуб имени Чкалова», при движении в центр», – пояснил Поляков.

Также 7 июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка. Также возможны дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД. Водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Метро, МЦК, бесплатные шаттлы S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фанфестов будут работать до 3 ночи. Для болельщиков также будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке на Тушинском поле, в 5 минутах от стадиона «Спартак» и на улице Косыгина (Воробьевы горы).

На новой площадке у стадиона «Спартак» можно будет посмотреть матчи Швеция – Англия и Россия – Хорватия в рамках 1/4 финала мирового первенства. Новая фан-зона может принять более 50 тысяч человек.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.