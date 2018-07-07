РИАМО - 7 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе нового передвижного ситуационного центра в столице, сотрудники центра, например, могут наладить работу светофоров, сообщает телеканал «Москва 24».

Он уточнил, что система обеспечивает контроль дорожного движения независимо от ГУП «Мосгортранс» или других операторов городского транспорта. Передвижной ситуационный центр работает в местах проведения массовых мероприятий.

«В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме», – сказал Собянин.

Ранее в центре Москвы начал работать велопатруль. Сотрудника Центра организации дорожного движения можно увидеть на улицах в пределах Садового кольца. Он помогает водителям. На велопатруле установлен трекер, чтобы ситуационный центр в режиме онлайн мог видеть, где находится патрульный, и давал ему указания.

Ситуационный центр направляет на место мелких ДТП сотрудников велопатруля, которые будут оформлять небольшие аварии и оперативно освобождать проезжую часть.