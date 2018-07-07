РИАМО - 7 июл. До конца 2020 года в столице планируют завершить строительство южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена, он позволит улучшить транспортное обслуживание трех районов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Запуск движения на участке БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, этот радиус снизит загрузку южных участков действующих перегруженных Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

«Проект предусматривает строительство нового участка, а также реконструкцию существующей Каховской линии, которая будет включена в состав новой кольцевой. Полностью завершить работы на южном участке БКЛ предполагается до конца 2020 года», – добавил заместитель мэра.

Он напомнил, что строительство БКЛ метро с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. Запуск кольца будет производиться участками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что Большая кольцевая линия московского метро будет самой протяженной в мире и сделает районы города более доступными.

«Большая кольцевая линия московского метро – крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 километров у нас против 57 километров в Пекине», – подчеркнул Собянин.