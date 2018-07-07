РИАМО - 7 июл. Болельщики и зрители чемпионата мира по футболу 2018 года прибывают на новую фан-зону у стадиона «Спартак» («Открытие Арена») в Москве, передает в субботу корреспондент РИАМО.

На 14:00 пассажиры общественного транспорта могут добраться на фан-зону от станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, направляясь к подъезду G7 стадиона. Дорогу болельщикам подсказывают волонтеры, одетые в яркую спортивную форму с символикой чемпионата. Вход на фан-зону бесплатный.

На новой площадке можно будет посмотреть матчи Швеция - Англия и Россия - Хорватия в рамках 1/4 финала мирового первенства.

Новая большая фан-зона у стадиона «Спартак» может принять более 50 тысяч человек.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.