Город Люберцы является одним из самых густонаселенных в Подмосковье – здесь более 200 тысяч жителей, что неудивительно, ведь он граничит с Москвой и пользуется главным столичным благом – метро. Город в свое время прославила группа «Любэ», а сегодня он известен парком «Наташинские пруды». О том, остались ли в Люберцах пережитки 90-х и за что можно любить город, РИАМО рассказала коренная жительница Люберец Виктория.

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Любить Гагарина и вертолеты

Говорят, что название нашего города произошло от реки Люберки. Однако мне приятнее думать, что все же оно произошло от слова «любить», и что у нас город любви, прямо как Париж.

Символами города вполне можно считать памятник Гагарину и монумент «Вертолет». В детстве я любила Люберцы за два места – за политехнический техникум (ранее – Люберецкое ремесленное училище), выпускником которого стал Юрий Гагарин, и вертолетный завод «Камов», где мои бабушка и дедушка проработали почти всю жизнь.

© из личного архива А. Рожникова

Разумеется, многие считают символом памятник, посвященной группе «Любэ». Композиция представляет собой фигуру «Дуся-агрегат» с гантелей и Николая Расторгуева с гитарой.

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Метро и провинциальность

Рядом с Люберцами сразу четыре станции метрополитена – «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». В отличие от соседей из Котельников, которые очень радовались открытию метро, мне все-таки удобнее ездить на «Выхино», потому что я живу в северной части города, как раз рядом с парком «Наташинские пруды».

Самый удобный способ добраться до метро – сесть на маршрутку 888 или 501-й автобус. Все знают про коллапсы на «Выхино», но мы к ним давно привыкли. Стоимость проезда на маршрутке составляет 60 рублей, на автобусе – 54 рубля. Особо экономные ходят пешком в Москву на городской 841-ый автобус, потому что там можно проехать зайцем.

Если у метро «Выхино» сесть на маршрутку, то за полчаса можно попасть в небольшой район, в котором я прожила всю свою жизнь.

Северная часть Люберец – типичная провинция, хотя здесь и возводятся современные многоэтажки. В пешей доступности есть все, что нужно для тех, у кого нет больших амбиций.

Мой дом находится в 7 минутах ходьбы от Наташинской церкви и в 5-ти – от парка «Наташинские пруды». В 50 метрах от парка – детский сад, через дорогу от дома – школа, в которой учились и я, и моя мама. С двух сторон от дома – парковки и детские площадки, а через дорогу – поликлиника.

Раньше взрослая и детская поликлиника были в одном здании, но потом для детей построили отдельное современное здание на улице Побратимова. Сделали ремонт в гинекологическом отделении на Льва Толстого, что не может не радовать.

Если немного пройти по улице Льва Толстого, то можно увидеть старые трехэтажные дома, нуждающиеся в реставрации, и десятиэтажную новостройку. Многие дома в районе пора сносить или капитально ремонтировать, есть и заброшки, которые ждут благоустройства. Рядом с моей школой еще стоят двухэтажные бараки, в которые до сих пор кто-то живет, правда, вместо нескольких таких домов уже возвели новостройки.

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Подмосковный Лос-Анджелес и парк для гордости

Девиз «Люберцы – территория спорта» прочно закрепился в моем сознании, да и у других горожан, думаю, тоже. Наш город изобилует спортивными мероприятиями – бесплатной йогой, волейболом, силовыми тренировками, занятиями по акробатике, мини-марафонами и так далее. В отношении к спорту Люберцы – это подмосковный Лос-Анджелес.

Город так и кричит тебе: «Бросай бургер в урну и начинай бегать по утрам!».

Игнорировать этот призыв крайне трудно, да и не стоит.

Любимое место у жителей северной стороны Люберец – Наташинский парк. Несколько лет назад его отреставрировали и превратили в место, на фоне которого наконец-то не стыдно делать селфи. Тут тебе и очищенные пруды, и лесопарковая зона, и детские аттракционы, и контактный зоопарк. И это – не считая площадки для выгула собак, конного клуба, стадиона и теннисной площадки!

Парк «Наташинские пруды» по праву является и современным символом, и центром притяжения города – сюда на различные мероприятия и фестивали съезжаются со всех Люберец.

Недавно преобразился и Центральный парк города на Октябрьском проспекте. Народу там пока гораздо меньше, но, думаю, люди скоро привыкнут и начнут активно туда ходить.

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Чат с соседями

Я живу на последнем, пятом этаже обычного блочного дома. Раньше из окна были сплошные деревья, а теперь сквозь них проглядывают огни недавно построенного 14-этажного дома. Зелени вокруг дома в целом стало меньше, вместо голубятни построили парковки. Зато пару лет назад в нашем доме обновили крышу и укрепили балконы, чему жители были, конечно же, рады.

Иногда создается ощущение, что все представители города собрались на детской площадке возле моего дома. Подростки, пинающие мяч на баскетбольной площадке, дворники, молодые мамы и бабушки, выгуливающие детей, собачники со своими питомцами и студенты, спешащие в универ, а мимо мчатся в офисы менеджеры среднего звена.

К сожалению, детские площадки в районе часто портят вандалы и их приходится постоянно чинить.

Большинство соседей в моем подъезде – приличные доброжелательные семьи, которые много лет живут на одном месте, есть несколько молодых семей, которые снимают здесь квартиры или выплачивать ипотеку.

У нас есть свой чат в WhatsApp, где обсуждаются проблемы, связанные с проживанием в доме.

Среди соседей есть несколько неблагополучных жильцов, поэтому нам обеспечена громкая музыка по ночам, крики, иногда драки. Надо сказать, что они доставляют гораздо больше неудобств, чем гастарбайтеры, которых, как принято думать, в городе очень много.

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Много ТЦ и мало баров

Магазинов, аптек, салонов красоты и фитнес-центров в Люберцах – хоть отбавляй. Есть несколько кинотеатров и крупных торговых центров. Рядом на МКАД – «Ашаны» и «Меги», так что проблем с шопингом у нас точно нет.

Единственное, чего не хватает – так это приличных баров, куда могут прийти не только фанаты футбола, но и молодежь, любящая как современную музыку, так и старые рок и поп-хиты.

Еще в нашем городе проблема с ливневой канализацией. После сильного дождя город превращается в люберецкое море, хоть лодку покупай.

Не самое приятное место в городе – это подземный переход на железнодорожной станции «Люберцы-1». Помимо бабушек с помидорами и носовыми платочками в лотках, здесь много цыган, торгующих украшениями.

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Завидовать соседям и думать о переезде

В соседнем районе на Красной Горке постоянно строятся новые клиники, детские сады и школы. Тем временем новостроек на нашей, северной стороне, становится все больше, а новой школы и детского сада на районе пока не видно. Еще когда я поступала в первый класс, моей маме обещали, что 11-й класс я закончу в новой большой школе. Сейчас я учусь на пятом курсе университета и каждый раз, идя на остановку, надеюсь увидеть ту самую обещанную школу.

© Коворкинг "Старт" "ВКонтакте"

В будущем мне хотелось бы остаться жить в Подмосковье, ведь инфраструктура здесь активно развивается, в Люберцах есть даже модные коворкинги. Но что выбрать новым местом жительства – другой район Люберец или, к примеру, Подольск, я еще не знаю. В принципе, я готова уехать из города.

С другой стороны, я колоссально привязана к своему двору и дому, в котором выросла. Так, каждый год я иду солнечным весенним днем вдоль дома, вижу распустившиеся листья, чувствую запах сирени вокруг и невольно думаю о том, что, хотя бы маленький кусочек Люберец невозможно не полюбить.

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