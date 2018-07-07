РИАМО - 7 июл. Мужчина задержан в подмосковном городском округе Истра по подозрению в убийстве своего отца, у них были напряженные отношения из-за денег, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Второго июля в лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгорукова горокруга Истра с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи было обнаружено тело мужчины.

«Следственным отделом по городскому округу Истра ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства 63-летнего местного жителя задержан его 29-летний сын (часть 1 статьи 105 УК РФ)», – говорится в сообщении.

На допросе следователю подозреваемый сообщил обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления, объяснив мотив, как напряженные отношения с отцом из-за денег.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается», – уточняется в материале.