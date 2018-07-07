РИАМО - 7 июл. Главный гериатр министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, которые объединяют долгожителей, сообщает RussiaToday.

Она отметила, что долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% – генетикой и около 80% – образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек – как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью», – сказала Ткачева.

По ее словам, долгожители употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать.

Главный гериатр Минздрава добавила, что на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», – пояснила Ткачева.