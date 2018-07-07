РИАМО - 7 июл. Уполномоченную по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, пострадавшую в ДТП на проспекте Мира, выписали из больницы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник справочной службы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 28 июня пострадала в дорожной аварии на проспекте Мира в Москве, в результате ДТП она попала в больницу.

«Вчера, 6 июля, Татьяну Потяеву выписали», - сказал собеседник агентства.