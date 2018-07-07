РИАМО - 7 июл. Охранник присвоил себе 10 миллионов рублей из отделения «Альфа-Банка», полицейские задержали мужчину в Подмосковье, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы финансовой организации.

«Шестого июля около 13:00 был задержан охранник, совершивший хищение наличных денежных средств. При задержании у охранника была обнаружена большая часть похищенного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится оформление документов для ареста задержанного и изъятие денежных средств, которые будут приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Ранее СМИ сообщили, что в Подмосковье задержали мужчину, который украл из отделения «Альфа-Банка» 10 миллионов рублей. Аркадий Кочешнов в отделении банка, где он работает, «просто взял две упаковки по 5 миллионов, огляделся по сторонам и пошел с ними домой». Спустя несколько дней его задержали рядом с его домом.