РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В Климовском отделе ЗАГС подмосковного Подольска в субботу семейной паре, прожившей вместе 29 лет, вручили медаль «За любовь и верность», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественная регистрация брака и чествование юбиляров совместной жизни в преддверии Дня семьи, любви и верности проходит в субботу (7 июля – ред.) в Климовском отделе ЗАГС. Медаль «За любовь и верность» вручили семейной паре Сергею и Юлии Бибик, прожившей вместе 29 лет», – говорится в сообщении.



Также в субботу 11 парам молодоженов вручат свидетельства о заключении брака.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.