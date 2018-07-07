РИАМО - 7 июл. Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда поделился впечатлениями о чемпионате мира - 2018 в России и отметил его отличную организацию, сообщает Газета.ru.

«Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства. Я бывал на многих мундиалях, и этот – лучший в моей жизни», – отметил Миранда.

Он добавил, что прогулялся по Казани после матча.

«Я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось аж полтора часа, потому что это место – невероятно красивое», – добавил Миранда.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.