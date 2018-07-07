РИАМО - 7 июл. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу и 8 июля из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 субботы из-за ветра.

«Желтый» уровень опасности также объявили на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской области.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода и кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть западный. Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается редко.