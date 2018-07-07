РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Конкурс детских рисунков на спортивную тематику состоялся в субботу на празднике в поселении Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В субботу (7 июля – ред.) в поселении Октябрьский прошел праздник «Спорт – в каждый двор». Дети рисовали мелками на асфальте тяжелоатлетов. Провели конкурс», – сказал Ружицкий.

Все желающие участвовали в турнирах по дартсу, настольному теннису и шахматам. Участники праздника стояли в планке, проходили спортивные эстафеты.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал 1 июня 2017 года. Всего за это время было проведено более 20 выездных мероприятий, в которых поучаствовали порядка 5 тысяч человек.