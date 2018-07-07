РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Парад молодоженов пройдет в парке Люберец 8 июля, в субботу участники разучили свадебный танец, сообщил «РИАМО в Люберцах» организатор мероприятия Григорий Негин.

Парад молодоженов в Люберцах проводится с 2016 года. В 2018 году в нем примет участие 41 пара. Он пройдет 8 июля в парке «Наташинские пруды». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

«Седьмого июля в кафе »Витраж« прошла вечеринка для участников парада молодоженов. Я провел с ними танцевальный мастер-класс, поставили свадебный танец», – сказал Негин.

Участников ждал фуршет, работали фотозоны. Все пары получили замочки, которые они повесят на мосту любви в парке «Наташинские пруды» 8 июля.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. Восьмое июля – день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.