РИАМО - 7 июл. В столице 8 июля ожидается ливень, грозовые облака-«десятитысячники» заполнят небо Москвы, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье ожидаются ливни и грозы, порядка 9-12 миллиметров. Высота грозовых облаков - 10 километров, «десятитысячники», - сказал Тишковец.

Он добавил, что температура воздуха в столице 8 июля составит 20-22 градуса.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.