РИАМО - 7 июл. Болельщикам и автомобилистам посоветовали пользоваться общественным транспортом вечером в субботу, из-за перекрытия улиц после матча чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии, сообщается в Twitter-аккаунте «Московской паркинг».

После матча между командами России и Хорватии в субботу в центре столицы перекроют несколько улиц на время гуляний болельщиков.

«Уважаемые автомобилисты и болельщики, просим вас сегодня вечером (7 июля – ред.) по возможности пользоваться преимущественно городским транспортом – ряд улиц будет перекрыт», – говорится в сообщении.

Московский метрополитен, МЦК, шаттлы до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу в субботу. Метро и МЦК будут работать до 3 ночи.

Движение транспорта перекроют по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка. Также возможны дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД.

Матч 1/4 финала Россия – Хорватия начнется в субботу в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.