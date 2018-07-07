РИАМО - 7 июл. В столице реконструируют и построят заново свыше 80 парков, большинство проектов согласованы с жителями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больше 80 парков будет реконструировано и построено заново. Большинство проектов детально согласованы с местными жителями», – написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что парк на Ходынке будет украшением района. В нем появятся 3 тысячи деревьев, спортивные сооружения, детские площадки, пруды и светомузыкальный фонтан.

Ранее все парки Москвы предложили объединить в непрерывное пешеходное пространство. Парки составят более 60% этого маршрута, остальное займут улицы и будущие благоустроенные территории, например, долины Яузы и Сетуни.