РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Благодаря реконструкции Курского направления МЖД на участке от Курского вокзала до Подольска увеличится количество пригородных электричек и скоростных электричек-спутников, кроме того, сократится время их ожидания, сообщается в группе «МЦД Московские центральные диаметры» в соцсети «ВКонтакте».

Курское направление МЖД ждет два этапа реконструкции. Сначала реконструируют участок от Курского вокзала до станции «Люблино» длиной 15,2 километра. Там построят III и IV главные пути, реконструируют три остановочных пункта и две станции. В 2018 году появится новый остановочный пункт Новохохловская. Он обеспечит комфортную пересадку с Курского направления МЖД на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК) по принципу «сухие ноги», то есть пассажирам не придется выходить на улицу для пересадки.



«Второй участок длиной 28,5 километров – от Люблино до подмосковного города Подольска. Там построят 17 километров новых путей и реконструируют четыре станции. Появится новый остановочный пункт Остафьево. Он станет одной из первых остановок на Московском центральном диаметре (МЦД) Нахабино – Подольск. После реконструкции на участке от Курского вокзала до Подольска увеличится количество пригородных электричек и скоростных электричек-спутников, сократится время их ожидания», – говорится в сообщении.



В Царицыно построят две пассажирские платформы с навесами и выполнят ремонт здания пассажирского вокзала, построенного в 1908 году по проекту архитектора В.К. Филиппова и признанного объектом культурного наследия регионального значения. Полная реставрация вокзала проводилась в 1998 году, в 2007 году был дополнительно отреставрирован фасад.



Работы будут выполнены в условиях действующего железнодорожного движения на станции за счет средств ОАО «РЖД», правительства Москвы и федерального бюджета.



Проект реализуется в рамках масштабной программы организации скоростного пригородного сообщения на Курском радиальном направлении Московской железной дороги с учетом сохранения объемов пригородного сообщения и грузовой работы.